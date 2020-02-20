ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بكوريا الجنوبية إلى 82 شخصا

أعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ان كوريا الجنوبية سجلت 31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد المصابين في البلاد إلى 82.
وأوضحت انه من بين الحالات الجديدة 23 حالة تبين أن لها صلة بقداديس كانت تحضرها مريضة تبلغ من العمر 61 عاما في مدينة دايجو بوسط البلاد أثبتت التحاليل إصابتها بالفيروس.
من جهة أخرى، عبر الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بوجود عدد كبير من المرضى الجدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا على أهمية تعزيز "الدفاع الإقليمي" ضد زيادة انتشار الفيروس.
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