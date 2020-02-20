ماكرون: أعداؤنا متشددون تدعمهم تركيا وليس الإسلام

قال الرئيس الفرنسى "إيمانويل ماكرون"،إن وضع خطة ضد الإسلام سيكون خطأ كبيرًا، فعدونا هى الانفصالية الإسلامية لكونها تتعارض مع قيم الحرية والمساواة وسلامة الجمهورية ووحدة الأمة.

وتابع "ماكرون" خلال في كلمة ألقاها في مدينة "ميلوز"، المعروفة بالحضور القوى للجالية التركية: على تركيا أن تدرك أن باريس لا تقبل أن يقوم أى بلد بدعم متشددين لديهم توجهات انفصالية داخل الجمهورية الفرنسية.

وأكد الرئيس الفرنسي، أنه توصل إلى اتفاق لإنهاء هذا النظام مع كل تلك الدول باستثناء تركيا، مشددًا على أن التخلى عن نظام الأئمة الأجانب مهم للغاية للحد من هذه التأثيرات الأجنبية، وضمان أن يحترم كل شخص قوانين الجمهورية احترامًا كاملًا.

وكشف "ماكرون"، عن إجراء تحقيقات في تمويل تركيا لمراكز ومشاريع إسلامية كبرى في فرنسا، موضحا أن هناك تحقيقات جارية في تمويل مسجد النور في ميلوز والمشاريع المحيطة به وعلى فرنسا معرفة التفاصيل حول تمويل المساجد بشكل شفاف