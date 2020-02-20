قال الرئيس الفرنسى "إيمانويل ماكرون"،إن وضع خطة ضد الإسلام سيكون خطأ كبيرًا، فعدونا هى الانفصالية الإسلامية لكونها تتعارض مع قيم الحرية والمساواة وسلامة الجمهورية ووحدة الأمة.
وتابع "ماكرون" خلال في كلمة ألقاها في مدينة "ميلوز"، المعروفة بالحضور القوى للجالية التركية: على تركيا أن تدرك أن باريس لا تقبل أن يقوم أى بلد بدعم متشددين لديهم توجهات انفصالية داخل الجمهورية الفرنسية.
وأكد الرئيس الفرنسي، أنه توصل إلى اتفاق لإنهاء هذا النظام مع كل تلك الدول باستثناء تركيا، مشددًا على أن التخلى عن نظام الأئمة الأجانب مهم للغاية للحد من هذه التأثيرات الأجنبية، وضمان أن يحترم كل شخص قوانين الجمهورية احترامًا كاملًا.
وكشف "ماكرون"، عن إجراء تحقيقات في تمويل تركيا لمراكز ومشاريع إسلامية كبرى في فرنسا، موضحا أن هناك تحقيقات جارية في تمويل مسجد النور في ميلوز والمشاريع المحيطة به وعلى فرنسا معرفة التفاصيل حول تمويل المساجد بشكل شفاف
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون: أعداؤنا متشددون تدعمهم تركيا وليس الإسلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.