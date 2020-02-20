اليوم.. مستشفى «57357» تعقد مؤتمرها الدولي الثالث لجراحات أورام المخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

تنظم مستشفى سرطان الأطفال 57357، اليوم الخميس، المؤتمر الدولي الثالث لجراحات أورام المخ والأعصاب للأطفال، تحت شعار (إفريقيا تواجه المستقبل)، وذلك في إطار التعاون بين المستشفى والجمعية الإفريقية لأورام مخ الأطفال والذي يعد المؤتمر الأكبر على مستوى الشرق الأوسط من حيث عدد الحضور والأبحاث والمشاركين.

وقال الدكتور محمد البلتاجي، رئيس المؤتمر ومؤسس الجمعية الإفريقية لأورام الأطفال، إن المؤتمر يأتي في إطار حرص مصر على دعم الدول الأفريقية في كافة المجالات وخاصة الجانب العلمي وتأكيدًا لدور مصر الريادي على مستوى القارة الإفريقية.

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وأضاف أن المؤتمر يمثل حدثًا علميًا مختلفًا ومميزًا، يضم نخبة من علماء وأساتذة جراحة المخ والأعصاب وأورام الأطفال من مختلف أنحاء العالم إضافة إلى أساتذة من الدول الإفريقية مع وجود عدد كبير من الأطباء المتدربين الأفارقة المشاركين بالمؤتمر للتدريب على أحدث التقنيات المستخدمة في مجال جراحات المخ والأعصاب.

وأشار رئيس المؤتمر، إلى أن المؤتمر يقام على مدى 3 أيام، ويستعرض أحدث ما توصل إليه العالم في مجال الأبحاث العلمية والتطور التكنولوجي في جراحات المخ والأعصاب وأورام الأطفال والأورام النادرة التي تتميز المستشفى بعلاجها بأرقام أعلى من مثيلاتها في العالم حيث يتم في المؤتمر تخصيص جلسات لهذه الأورام وأحدث طرق علاجها ونسب الشفاء منها.

ويعقد المؤتمر بقاعة المؤتمرات بمستشفى 57357 ، بالتعاون مع الجمعية الإفريقية لأورام مخ وأعصاب الأطفال والجمعية العالمية لجراحات مخ وأعصاب الأطفال والاتحاد الفيدرالي لجمعيات مخ وأعصاب الأطفال وقسم جراحة المخ والأعصاب بالقصر العيني.​