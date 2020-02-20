وفاة شخص وإصابة آخر في انهيار منزل بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي:
لقي شخص، فجر اليوم الخميس، مصرعه وأصيب آخر بسبب انهيار منزل قديم من طابقين، مبني بالطوب اللبن، في منطقة مكتب صحة فرشوط شمالي قنا.
تلقى مدير الأمن اللواء شريف عبد الحميد إخطارًا بورود بلاغ بانهيار منزل قديم من طابقين، مبنى بالطوب اللبن، ما أسفر عن وفاة "محمد. ع. ا"، وإصابة "محمد. ع. م"، مصابًا بكسر في الأضلع، الذي نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما أودع المتوفى مشرحة المستشفى ذاته.
حرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
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