شارب تكشف عن هاتفها الجديد "Aquos R5G" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

كشفت شركة "شارب" عن هاتف جديد، في محاولة منها لمنافسة منتجات الشركات الكبرى.

وحرصت "شارب" في هاتفها الجديد "Aquos R5G"، على أن يلبي المتطلبات التقنية الحديثة، وجعلته قادرًا على العمل مع الشبكات الخلوية من الجيل الخامس 5G.

يعمل الهاتف الجديد بمعالج "سناب درجون865"، ثماني النواة بتردد 2.8 جيجاهيرتز، ومعالج رسوميات ممتاز من نوع "Adreno 650"، وبذاكرة وصول عشوائي |12 جيجابايت"، وذاكرة تخزين داخلية "256 جيجابايت" قابلة للزيادة عن طريق بطاقات التخزين الخارجية.

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ويأتي الهاتف الجديد بشاشة بمقاس 6.5 بوصة بدقة عرض (3168/1440) بيكسل، تدعم عرض فيديوهات HDR، إضافة لماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني ونقل البيانات والاتصال مع الأجهزة الأخرى، وبطارية بسعة 3730 ميلي أمبير.

ويحمل الهاتف كاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (48+16+12) ميجابيكسل، وزودت بمستشعر ToF لتحسين عمق الصورة، وكاميرا أمامية بدقة "16 ميجابيكسل"، مدعومة بخاصية التعرف على الوجوه.