الخميس.. محاكمة 3 في رشوة "قصر العيني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، اليوم الخميس، محاكمة موظفين بمستشفى قصر العينى، ومحام، بتهمة عرض رشوة على رئيس قسم استقبال المرضى بالمستشفى لوضع اسم متهم بكشوف حجز المرضى.

وقال شاهد الإثبات "ع. أ"، رئيس قسم استقبال المرضى إنه في غضون شهر ديسمبر 2018، حضر إليه المتهم الأول والثانى إلى مقر عمله بمستشفى القصر العينى، وعرض عليه ألفي جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إثباته على خلاف الحقيقة بدفتر استقبال المرضى، احتجاز "م. ا" بالمستشفى فى الفترة من 14 مايو 2015 وحتى 18 مايو 2015 لتلقى العلاج، فجاراهما وأبلغ قسم الشرطة.

وأضاف الشاهد أنه أخبر المتهمين بموافقته على الرشوة، فأبلغه المتهمان الأول والثانى، أن المتهم الثالث شقيق المزمع إثبات احتجازه، يريد مقابلته لإتمام عملية الرشوة، واجتمع المتهمين الثلاثة بمقر عمل الشاهد فى جلسة مسجلة، وسلم المتهم الثالث للشاهد مبلغ ألف جنيه مقدم مبلغ الرشوة، وفى أعقاب ذلك حضر إليه المتهم الأول لسؤاله عن مدى إتمام مهمة الرشوة فتم القبض عليه.

وأسندت النيابة للمتهمين "ج. م" إدارى استقبال بمستشفى جامعة القاهرة، و"م. ن" سكرتير طوارئ بمستشفى قصر العينى التعليمي الجديد، و"ع. ا" محام، أنهم بدائرة قسم مصر القديمة عرضوا رشوة على موظف عمومى للإخلال بمهام عمله، بأن عرضوا على "ع. أ"، رئيس قسم استقبال المرضى بمستشفى قصر العينى القديم، مبلغ 2000 جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إثباته على خلاف الحقيقة بدفتر استقبال المرضى احتجاز "م. ا"، المتهم في القضية رقم 23210 لسنة 2015 جنايات نجع حمادى، بالمستشفى لتلقي العلاج في الفترة من 14 مايو 2015 وحتى 18 مايو 2015، إلا أن الموظف العام لم يقبلها.