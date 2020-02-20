ألمانيا: 8 قتلى وإصابات في هجوم على مقهيين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الشرطة الألمانيّة، صباح اليوم الخميس، عن مقتل 8 أشخاص بالحدّ الأدنى وإصابة 5 آخرين، وذلك نتيجة إطلاق نار بمدينة هاناو الواقعة غربي البلاد، ويذكر أن أماكن الاستهداف هما مقهيان للنارجيلة.

ولم تذكر الشرطة في بيانها عن معلومات إضافية، حول ملابسات الهجوم ولا هوية منفذه أو الأضرار الناجمة عنه. وذكرت بعض الصحف الألمانيّة المحليّة أن الهجوم نفذه شخصان مجهولي الهوية.

وقالت الشرطة إنّها أرسلت تعزيزات من عناصرها إلى المكانين المستهدفين وهما مقهيان للنارجيلة في المدينة الواقعة على بعد حوالى 20 كلم من فرانكفورت.

(أ ب)

وذكرت أنباء عن مصادر صحافية محليّة، أنّ الشرطة ألقت القبض على مشتبه به في تنفيذ عمليّة فتح النار على المدنيين في المقهيين.

Advertisements

(أ ب)

وفي سياق متّصل أوردت وسائل إعلام ألمانية في وقت سابق أن أعضاء خلية اليمين المتطرف التي اعتقلت السلطات 12 فردا من أعضائها يوم الجمعة الماضي، كانت تنوي تنفيذ هجمات إرهابية ضد مساجد.

وقالت صحيفتا "دير شبيغل" و"بيلد" إن الخلية الإرهابية كانت تنوي شن هجمات ضد مساجد في أوقات إقامة الصلاة، تماما كالهجوم الإرهابي الذي نفذه عنصري أسترالي مؤمن بـ"فوقية العرق الأبيض"، ضد مصلين مسلمين في نيوزيلندا العام الماضي، والذي قتل فيه 51 شخصا.

وتجدر الإشارة أنه يوم 24 كانون الثاني/ يناير الماضي قُتل 6 أشخاص على الأقل، إثر إطلاق نار في بلدة "روت آم سي" بولاية "بادن فورتمبيرغ" جنوب غربي ألمانيا، وفق وسائل إعلام محلية. ووفق المصادر ذاتها، سقط القتلى جراء إطلاق نار وقع عقب خلاف شخصي.

وأوضحت شرطة مدينة "ألين" التابعة للمقاطعة حينها أنه جرى توقيف شخص على خلفية الهجوم المسلح.