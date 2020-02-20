رئيس الوزراء اليمني: التدخلات الإيرانية تطيل أمد الصراع في اليمن

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 2:48 صباحًا, 20 فبراير 2020 م المناطق - الرياض أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبدالملك أن التدخلات الإيرانية السافرة تطيل أمد الصراع وتقف عائقاً أمام جهود إحلال السلام في بلاده.

وأشار خلال لقائه اليوم بسفيرة ألمانيا الاتحادية لدى اليمن كارولا مولر، إلى الانتهاكات الإيرانية لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن خاصة فيما يتعلق بحظر تزويد السلاح إلى المليشيات الحوثية، في تحد صارخ للمجتمع الدولي.

وجدد “عبدالملك”، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، حرص حكومته على السلام العادل والدائم والشامل وفقاً للمرجعيات الأساسية الثلاث المتفق عليها، مطالبًا المجتمع الدولي بالضغط على المليشيات الحوثية للرضوخ للحل السياسي وتطبيق مرجعيات الحل المتوافق عليها محليًا والمؤيدة دوليًا.

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