بارزاني: لتعزيز روابط الصداقة القوية التي تجمع الإقليم بإيطاليا

بحث رئيس ​حكومة​ ​إقليم كردستان​ ​العراق​ مسرور بارزاني أثناء لقائه مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، آخر التطورات على الساحة العراقية والمنطقة عموماً، كما ناقش الجانبان "سبل تدعيم العلاقات بين إقليم كردستان العراق و​إيطاليا​ ولاسيما التعاون التجاري، وكذلك في مجال البنية التحتية وبما يشمل النهوض ب​القطاع الزراعي​ للإقليم"، مشدداً على "ضرورة تعزيز روابط الصداقة القوية التي تجمع الإقليم وإيطاليا، إلى جانب التأكيد على مواصلة تدريب قوات ​البيشمركة​ ودعمها في الحرب المستمرة ضد ​الإرهاب​".

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