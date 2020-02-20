مقتل 8 أشخاص في إطلاق نار غربي ألمانيا

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نقلت وسائل إعلام ألمانية عن ممثلي ادعاء أن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا في واقعة إطلاق نار في مدينة هاناو شرقي فرانكفورت.
ولم تضف الشرطة في بيان صادر عنها، ونقلته العديد من الصحف المحلية، مزيدا من التفاصيل حول ملابسات الهجوم ولا هوية منفذه أو الأضرار الناجمة عنه.
هذا في الوقت الذي ذكرت فيه بعض الصحف المحلية أن الهجوم نفذه شخصان مجهولي الهوية.
يشار إل أنه يوم 24 يناير/كانون ثان الماضي قُتل 6 على الأقل، إثر إطلاق نار في بلدة "روت آم سي" بولاية "بادن فورتمبيرغ" جنوب غربي ألمانيا، وفق وسائل إعلام محلية.
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