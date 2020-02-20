شكرا لقرائتكم خبر عن "الإعلاميين": الكيانات الوهمية خطر يهدد أصحاب المهنة الحقيقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن عدلى رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، أن الكيانات الوهمية أصبحت خطرًا يجب مواجهته حماية للمهنة، خاصة أن هذه الكيانات الوهمية تتزايد يومًا بعد الآخر، وتلجأ إلى كل الحيل لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المهنة، وأن هناك العديد من حالات انتحال الصفة والتزوير، والتى تصل عقوبتها للسجن.

وأضاف عدلى، فى تصريحات له، أن نقابة الإعلاميين ستتصدى بحسم لكل من ينتحل صفة وهمية أو يزور كارنيهات عضوية نقابة الإعلاميين، خاصة أن قانون تنظيم العمل الإعلامى والصحفى أشترط حصول من يعمل على كارنيه النقابة أو تصاريح عمل مؤقتة، وغير ذلك بعد مخالفاً للقانون ويعرض صاحبه للمساءلة القانونية.

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وناشد عدلى الجماعة الإعلامية بالإبلاغ عن الكيانات الوهمية التى تخدع بعض الطلاب بزعم منحهم كارنيهات عضوية نقابة الإعلامين مطالباً بإبلاغ النقابة عن هذه الكيانات ليتسنى للنقابة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء.

وشدد عدلى، على أهمية التزام الجميع بمدونة السلوك المهنى وميثاق الشرف الإعلامى، موضحًا أن قضية الألقاب المزورة أصبحت تحتاج لوقفة حاسمة من مؤسسات الدولة بعد انتشار القاب الوزراء والسفراء والمستشارين، وهو ما يتسبب فى حالات نصب على المواطنين والإساءة إلى أصحاب المهنة الحقيقيين.

وكانت نقابة الإعلاميين قد شنت الحرب على الكيانات الوهمية ومنتحلى الصفة وخاصة عقب رصد 50 حالة انتحال صفة إعلامى على موقعى التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر، حيث تقدمت النقابة ببلاغات لمباحث الإنترنت و تحرير محاضر ضد عدد من الكيانات الوهمية، كما خصصت خطًا ساخنًا لتلقى بلاغات المواطنين عن أى كيان وهمى أو لأشخاص منتحلى صفة إعلامى.