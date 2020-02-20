ننشر النص الكامل لتعديلات قانون "الفنية العسكرية" و"طب القوات المسلحة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل ”الخليج 365” على مشروع قانون بعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة، والذى وافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب. ويسمح مشروع القانون، باستكمال الطلاب المتعثرين فى الكلية الفنية العسكرية وكلية الطلب التابعة للقوات المسلحة لعدم صلاحياتهم للحياة العسكرية أو عدم اللياقة الصحية، فى الكليات المصرية المناظرة فى تخصصى الهندسة والطب وفقًا للنظم المقررة بها، ومن المتوقع مناقشته خلال الجلسات العامة الفترة المقبلة. وإلى نص مشروع القانون : وإلى نص مشروع القانون : (المادة الأولى) يُضاف للمادة (17) من القانون رقم 93 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية فقرة أخيرة نصها الآتى: "ويكون للطالب المفصول فى حالتى عدم الصلاحية للحياة العسكرية أو عدم اللياقة الصحية حق استكمال دراسته فى إحدى كليات الهندسة وفقا للنظم المقررة بها". Advertisements (المادة الثانية) يٌضاف للمادة الثانية عشر من القانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة فقرة أخيرة نصها الآتى: "ويكون للطالب المفصول فى حالتى عدم الصلاحية للحياة العسكرية أو عدم اللياقة الصحية حق استكمال دراسته فى إحدى كليات الطب وفقا للنظم المقررة بها". (المادة الثالثة) "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره".

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