البنتاجون: إيران تواصل انتهاك القوانين الدولية بتسليح الحوثي

أكد المتحدث باسم القيادة الوسطى الأمريكية استمرار إيران في عمليات تهريب الأسلحة لميليشيا الحوثي في اليمن دون أي اعتبار لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وقال المسؤول الأمريكي خلال مؤتمر صحفي إن طهران تواصل انتهاك القوانين الدولية من خلال تهريبالأسلحة إلى اليمن لميليشيا الحوثي التي تستخدمها لشن هجمات على السعودية.
وعرض المتحدث العسكري الأميركي صورا للأسلحة التي تم ضبطها الأسبوع الماضي على متن سفينة شراعية في بحر العرب، وكانتتضم 150 صاروخا مضادا للدبابات.
وأضاف أن الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم على متن سفينة التهريب كانوا يمنيين وتم استجوابهم قبل تسليمهم إلى السلطات الحكومية باليمن.
وأوضح المتحدث باسم القيادة الأمريكية المركزية الوسطى، أن فيلق القدس التابع لمليشيا الحرس الثوري على الأرجح يقف وراء تهريب الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن.
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