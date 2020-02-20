المسماري: أردوغان يعمل على تصعيد الأزمة الليبية

اتهم الناطق باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه يعمل على تصعيد الأزمة الليبية، ومواصلة إرسال السلاح والإرهابيين إلى طرابلس وعرقلة أي مبادرة سلمية لحل النزاع الليبي.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي: "أردوغان مهتم بتصعيد الوضع في ليبيا، وهذا أمر مرفوض من جانبنا"، مشير إلى أن أردوغان لا يهتم بالشعب الليبي وإنما يهتم فقط بالغاز والنفط الليبي.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبي:

"حربنا ضد الإرهاب المتمثل في أشخاص ومؤسسات، ولا سلام مع وجود إرهاب أو قوات أجنبية على أرضنا".

ولفت المتحدث العسكري الليبي إلى أن الجيش الوطني سيرد بقوة على أي خرق لوقف إطلاق النار، مضيفا أنه لا تهاون مع الإرهابيين ولا هدنة مع محتل أجنبي.