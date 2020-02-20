لا زال المغرب يقفل حدوده في وجه الباحثين في عدد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، حسب تقرير حديث.
وقالت منظمة العفو الدولي “أمنيستي”، لدى عرضها لتقريرها الجديد حول وضعية حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، إن أبواب المغرب مقفلة أمام باحثي “أمنيستي”.
وأوضحت المنظمة أن المغرب لا يقبل استقبال الباحثين الأجانب التابعين للمنظمة، منذ أربع سنوات، مضيفة أن فرعها في المغرب محروم من إجراء أبحاث حول حقوق الإنسان بالبلاد.
الإجراءات المتخذة من قبل السلطات المغربي تجاه المنظمة الدولية لا تتوقف عند هذا الحد، بل تشمل حسب قولها الحرمان من الوصل القانوني منذ سنة، ومنع عدد من أنشطتها.
يشار إلى أنه بعد يوم من عرض منظمة العفو الدولية “أمنيستي” لتقريرها السنوي حول حالة حقوق الإنسان في منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط، والذي رسم صورة قاتمة عن وضعية الحقوق والحريات بالمغرب، خرجت السلطات المغربية برد غاضب من التقرير الحقوقي.
وقالت السلطات العمومية المغربية، في ردها على تقوير “أمنيستي” اليوم الأربعاء، إنها أخذت علما بالجزء المخصص للمغرب في التقرير، متهمة “أمنيستي” بالاعتماد على تعميمات وتقييمات لا ترتكز على معطيات واقعية، ما يجعل التقرير حسب قولها مفتقدا للموضوعية والنزاهة ومتسما بالانتقائية والمغالطة، ومتجاهل لما وصفته بالدينامية التي يعرفها مسار تعزيز حقوق الإنسان بالمغرب.
كانت هذه تفاصيل خبر المغرب يقفل حدوده في وجه الباحثين الأجانب في “أمنيستي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.