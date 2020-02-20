لبعد تقديم المقترحات الحكومة ..”المتعاقدون” يضربون لأربعة أيام ويحتجون في “20 فبراير”

بدأ الأساتذة “المتعاقدون” أطر الأكاديميات الجهوية، اليوم الأربعاء، إضرابهم الوطني، وسط استعدادهم للنزول للشارع من جديد.

واستجاب “المتعاقدون” اليوم لنداء الإضراب الذي انطلق اليوم بدعوة من تنسيقيتهم، والذي من المنتظر أن يستمر إلى غاية نهاية الأسبوع الحاري، وسط استعدادهم للخروج للاحتجاج غدا “20 فبراير” في مسيرات للأقطاب بمراكش وإنزكان فاس وطنجة.

تصعيد المتعاقدين الذي بدأ اليوم، يأتي بالتزامن مع دراستهم لمقترحات قدمتها الحكومة الأسبوع الماضي، وعقدهم لجموع عامة للأساتذة بمختلف الجهات للرد على المقترح الحكومي.

واستبقت تنسيقية “المتعاقدين” الرد الرسمي على المقترح الحكومي باتهام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالتسويف، معتبرة أن المقترحات المقدمة للأساتذة لا ترقى إلى تطلعات الأساتذة، معتبرين أن الهدف من هذه “التحسينات” هو الحد من تطلعات الأساتذة، واصفين مقترحات وزارة التعليم بـ”الخداع”.

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وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قد حملت للأساتذة خلال الأسبوع الماضي مقترح التخلي عن النظام الأساسي الحالي لأطر الأكاديميات الجهوية، واستبداله بنظام جديد، قالت إنه سيكون موضوع لقاء مقبل، حدد موعده في 24 من شهر فبراير الجاري، كما اقترحت تحسين وضعية الأساتذة “المتعاقدين”، بإجراءات، منها ترسيمهم جميعهم من دون امتحان تأهيلي، وإجراءات أخرى مرتبطة بالتعويضات العائلية، والتزام بصرف الأجور في آجالها، وتنظيم عمليات التبادل، فيما طلبت تنسيقية “المتعاقدين” مهلة للعودة إلى قواعدها لمدارسة المقترحات الحكومية الجديدة.

وكان أساتذة “التعاقد” قد دشنوا السنة الجديدة بخوض يومين من الإضراب، احتجاجا على الاقتطاعات، التي طالت أجور الأساتذة بعد إضرابهم.