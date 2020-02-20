شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصريحات تركيا وروسيا.. تحذيرات أممية من خطر وشيك في سوريا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

حذر موفد الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، أمس الأربعاء، أمام مجلس الأمن الدولي، من “خطر تصعيد وشيك” شمال غربي سوريا، وذلك بعد التصريحات الأخيرة لتركيا وروسيا.

وقال بيدرسون خلال اجتماع شهري لمجلس الأمن حول سوريا: “لا يمكنني الحديث عن أي تقدم لوضع حد لأعمال العنف في الشمال الغربي، أو لأحياء العملية السياسية”.

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وأضاف أن موسكو وأنقرة لم تتوصلا إلى أي اتفاق، رغم محادثات مكثفة بينهما، معتبرا أن تصريحاتهما الأخيرة “توحي بخطر تصعيد وشيك، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وكانت موسكو قد حذرت، الأربعاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد أن هدد بشن هجوم عسكري في سوريا ضد قوات الجيش السوري في إدلب.

وذكّر بيدرسون بأن 900 ألف شخص نزحوا من محيط إدلب، فيما أوضح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، أن “أكثر من 500 ألف منهم أولاد”.