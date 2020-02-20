شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تركيا السابق: أردوغان أهان البرلمان والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس التركي السابق عبدالله غول: إن حزب «العدالة والتنمية» في تركيا، حاد عن مبادئه الأساسية التي اختاره الناخبون من أجلها، مؤكدًا أن «الإسلام السياسي انهار في جميع أنحاء العالم»، مشيرًا إلى أنه يدعم العودة إلى نظام الحكم البرلماني في بلاده، مشددًا على أن الرئيس أردوغان أهان برلمان تركيا.

» برلمان شكلي

وفي حوار مع صحيفة «قرار» التركية، أكد غول أن النظام البرلماني هو الأمثل لتركيا، قائلًا: «لم أرغب في نظام رئاسي، خياري هو دعم نظام برلماني ديمقراطي متكامل، لم تتم إهانة البرلمان التركي بقدر ما يحدث اليوم، تركيا تشعر بغيابه».

وشدّد الرئيس التركي السابق على ضرورة عودة حزب «العدالة والتنمية» إلى مبادئه الأساسية، وعودة البرلمان التركي إلى نشاطه التشريعي السابق، مشيرًا إلى أن تغيير النظام التركي ومنحه صلاحيات واسعة للرئيس رجب طيب أردوغان بموجب إصلاح دستوري على حساب البرلمان والحكومة، أضعف البرلمان بشكل كبير وجعله برلمانًا «شكليًا».

» دعم باباجان

ولم يُخف عبدالله غول تأييده لوزير الخزانة والمالية التركي السابق علي باباجان، الذي سبق أن أعلن عن تأسيس حزب جديد، وكثيرًا ما أشارت مصادر مطلعة إلى وقوف الرئيس التركي السابق وراء الحزب الجديد. وقد ترك غول وباباجان حزب «العدالة والتنمية» احتجاجًا على طريقة إدارة أردوغان للحزب. وانتقلت تركيا إلى نظام الحكم الرئاسي عقب انتخابات يونيو 2018، وهو النظام الذي عزز من سلطات الرئيس رجب أردوغان وقلص من صلاحيات البرلمان بشكل كبير.

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» العلاقة بالعرب

وبشأن العلاقات التركية - العربية، اعتبر الرئيس التركي السابق أن «العلاقة بين تركيا والدول العربية في أسوأ مراحلها».

وأضاف: «قد تتغير الحكومات وحتى أنظمة الدول، ولا يجب ألا نحول العلاقات مع الشعوب والدول إلى عداء كبير، لسوء الحظ نواجه أوضاعًا حزينة ومؤسفة».

وفيما يتعلق بما يحدث في إدلب، أكد عبدالله غول: «لا ينبغي خوض حرب شاملة مع سوريا»، معتبرًا أن مقاربة العالم بأسره تجاه سوريا خاطئة للغاية منذ البداية.

وذكر الرئيس التركي السابق، في حديثه، أنه ظل صامتًا في مواجهة الأحداث الاجتماعية على غرار مظاهرات متنزه غيزي، والتي تعاملت خلالها الشرطة بعنف مع المتظاهرين، وأوضح أن ما حدث آنذاك هو «حسّ بيئي» من قِبَل الشارع، لكن لم تتم إدارة ذلك الحدث الاجتماعي بشكل جيد.