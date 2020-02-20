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باكستان ترحب بوساطة أممية في قضية كشمير

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رحب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي أمس الأربعاء، بعرض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جويتريش للوساطة حول قضية كشمير المتنازع عليها مع الهند. وأوضح الوزير في تصريحات صحفية، أن باكستان تؤيد السلام بالمنطقة، وترحب بأي عرض يهدف إلى تحقيق السلام الدائم.

وأضاف: إن إقليم كشمير يعد منطقة (متنازعا عليها) بين باكستان والهند، ولكن الإجراءات التي اتخذتها الهند من جانب واحد قد زادت من حدة التوتر في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن باكستان والهند تتبادلان إطلاق النار على طول الحدود العسكرية مع كشمير.

وخاض الخصمان النوويان بجنوب آسيا حربين من حروبهما الثلاث على الإقليم المقسم الذي يطالب به البلدان كاملا.

وكانت التوترات في الإقليم الواقع بمنطقة الهيمالايا على أشدها في أغسطس الماضي، عندما جردت حكومة الهند بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الجانب الذي تسيطر عليه في كشمير من وضعه شبه المستقل.

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