شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو لأردوغان: ستواجه «السيناريو الأسوأ» في إدلب والان نبدء بالتفاصيل

ردت روسيا أمس الأربعاء، على تهديدات أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي قال فيها: إن تنفيذ عملية عسكرية تركية لصد هجوم قوات نظام الأسد على معاقل المعارضة في شمال غرب سوريا أصبح «مسألة وقت» الآن، بعدما أخفقت محادثات مع روسيا في وقف الهجوم بأنه سيكون «السيناريو الأسوأ»..

واحتشدت قوات تركية بالفعل داخل سوريا؛ استعدادا للتحرك، ويتوجه المزيد منها إلى المنطقة الحدودية.

ووصف ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي احتمال قيام تركيا بعملية عسكرية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا، بأنه سيكون «السيناريو الأسوأ» وفقا لما نقلته «رويترز».

ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن بيسكوف القول، ردا على سؤال حول رد فعل موسكو إذا ما أطلقت أنقرة عملية في سوريا: «دعونا لا نتوقع أن يتحول السيناريو الأسوأ إلى حقيقة».

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد أن المحادثات التي أجراها وفدان يمثلان روسيا وتركيا هذا الأسبوع، في موسكو لم تسفر عن التوصل إلى أي اتفاق جديد.