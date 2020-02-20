شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو لأردوغان: ستواجه «السيناريو الأسوأ» في إدلب والان نبدء بالتفاصيل
واحتشدت قوات تركية بالفعل داخل سوريا؛ استعدادا للتحرك، ويتوجه المزيد منها إلى المنطقة الحدودية.
ووصف ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي احتمال قيام تركيا بعملية عسكرية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا، بأنه سيكون «السيناريو الأسوأ» وفقا لما نقلته «رويترز».
ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن بيسكوف القول، ردا على سؤال حول رد فعل موسكو إذا ما أطلقت أنقرة عملية في سوريا: «دعونا لا نتوقع أن يتحول السيناريو الأسوأ إلى حقيقة».
وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد أن المحادثات التي أجراها وفدان يمثلان روسيا وتركيا هذا الأسبوع، في موسكو لم تسفر عن التوصل إلى أي اتفاق جديد.
كانت هذه تفاصيل خبر موسكو لأردوغان: ستواجه «السيناريو الأسوأ» في إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.