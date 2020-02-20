شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيروسكوب» يكشف استهداف إيران لـ«أرامكو» والان نبدء بالتفاصيل

كشف مركز «أبحاث التسليح أثناء الصراعات» أن أجهزة «جيروسكوب» في طائرات «درون» إيرانية، استهدفت شركة «أرامكو».

وذكر تقريران أن أجهزة صغيرة داخل طائرات مسيرة استهدفت منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو، وتلك الموجودة في ترسانة ميليشيات الحوثي اليمنية، تتماثل مع مكونات عثر عليها في طائرات إيرانية مسيرة في أفغانستان والعراق.

» أجهزة الجيروسكوب

وقال مركز «أبحاث التسليح أثناء الصراعات»: إن أجهزة الجيروسكوب هذه لم يتم العثور عليها إلا داخل طائرات مسيرة صنعتها إيران.

يأتي ذلك بعد تقرير صدر مؤخرا من الأمم المتحدة يقول إن خبراءها رأوا جيروسكوب مشابها من طائرة مسيرة إيرانية استولى عليها الجيش الأمريكي في أفغانستان، وكذلك في شحنة صواريخ كروز صودرت في بحر العرب متجهة إلى اليمن.

يربط هذا الاكتشاف إيران بهجوم على منشآت نفط تتبع شركة أرامكو، كما يربط إيران بتسليح الحوثيين في اليمن.

» دليل دامغ

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وصرح جوناه ليف، رئيس مركز الأبحاث، لـ«أسوشييتد برس»: «هذا الجيروسكوب رأيناه الآن مرات كافية في المواد المصنعة في إيران؛ حتى نتمكن من أن نقول بثقة إن وجوده في مادة أنتجها الحوثيون يشير إلى أن المادة تم استيرادها من إيران».

والجيروسكوب هو جهاز يساعد على توجيه طائرة مسيرة أو صاروخ إلى هدفه.

وقال مركز «أبحاث التسليح أثناء الصراعات» وفقا لـ«العربية نت»: إن طائرة مسيرة تابعة للحوثيين من طراز «قاصف 1» تحمل جهاز جيروسكوب «في- 10»، وهو «مطابق» لذلك الموجود في الطائرة المسيرة الإيرانية من طراز «أبابيل-3»، والتي عثر عليها مقاتلو تنظيم «داعش» في العراق.

» صناعة إيرانية

وذكر تقرير الأمم المتحدة أن خبراء الأسلحة عثروا على نسخة «في- 9» من الجيروسكوب في الطائرات المسيرة أو المركبات الجوية غير المأهولة التي استخدمت في هجوم سبتمبر على بقيق، مقر منشأة أرامكو لمعالجة النفط في السعودية.

ووفقا لتقرير مركز «أبحاث التسليح أثناء الصراعات»، فإنه «وفقا لخبراء الطائرات المسيرة الذين هم على دراية بهذه التكنولوجيا، لم تتم ملاحظة أجهزة الجيروسكوب العمودية هذه في أي من الطائرات المسيرة بخلاف تلك المصنعة من قبل إيران».

وذكر تقرير الأمم المتحدة أن «الشركة المصنعة للجيروسكوب لا تزال مجهولة».