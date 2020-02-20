شكرا لقرائتكم خبر عن صحفي غربي: العمال في عيون قطر.. ليسوا بشرا والان نبدء بالتفاصيل

أكد الصحفي بيت باتيسون -صحفي التحقيقات الحائز على عدة جوائز، والذي أمضى أكثر من 10 سنوات في كتابة تقرير عن استغلال العمال، والأشكال الحديثة من العبودية في جميع أنحاء العالم ومن بينها قطر- الوضع المزري للعمال الوافدين بالإمارة الخليجية.

» انتهاكات وفظائع

وقال باتيسون خلال مداخلة له أمام قمة جنيف السنوية الـ12 لحقوق الإنسان والديمقراطية: هناك أشخاص في النظام القطري لا يرون العمال المهاجرين بشرا، هم يرون أن هؤلاء الأشخاص يمكن التخلص منهم.

وتابع «باتيسون»: «النموذج الاقتصادي لدولة قطر لا يعتمد على الغاز أو النفط، ومع ذلك تستغل أكثر العمال ضعفا في العالم».

وأردف: «إذا كان المئات من العرب أو الغربيين يموتون في ظروف غامضة كل عام، فستكون هناك حالة من الغضب، ولكن عندما يموت العمال النيباليون أو البنغلاديشيون الفقراء، يكون هناك صمت فقط».

وخصصت القمة مداخلة لباتيسون حول قطر؛ كي يسلط فيها الضوء على الانتهاكات التي يرتكبها نظام الدوحة بحق العمال الأجانب المشاركين في مشروعات كأس العالم التي ستقام في قطر.

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» قضية عالمية

وفي عام 2013، احتل تقرير باتيسون حول وفاة عمال البناء المهاجرين في قطر، التي تستضيف بطولة كأس العالم 2022، عناوين الصحف الدولية.

وواصل باتيسون بعدها الكشف عن الإساءات الممنهجة التي عانى منها عشرات الآلاف من العمال المهاجرين الفقراء، لبناء البنية التحتية لهذا الحدث الرياضي العالمي.

ويساهم باتيسون بانتظام في الكتابة حول هذه القضية في صحيفة «ذي غارديان» البريطانية، وفاز بجائزة «ويبي» المرموقة التي تمنحها سنويا الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم الرقمية.

وفي تقرير يوم السبت الماضي، قالت «هيومن رايتس ووتش»: إن الجهود القطرية لضمان دفع رواتب العاملين في الإمارة الغنية بالغاز لا ترقى إلى مستوى المعايير الدولية.