واشنطن تكشف عن الصاروخ المستخدم في الهجوم على منشآت «أرامكو»

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* احتجاز سفن إيرانية مخصصة لنقل الأسلحة إلى الميليشيا احتجزت البحرية الأمريكية سفنا شراعية إيرانية في بحر العرب كانت مخصصة لنقل الأسلحة إلى الميليشيات الحوثية. وأكدت ضبط مكونات صاروخ كروز 351 المتوافق مع المواد المستخرجة من صاروخ كروز المستخدم في الهجوم الإيراني الإرهابي على منشآت أرامكو. وأشارت البحرية الأمريكية إلى ضبط عدد من الطائرات الإيرانية المسيرة كانت في طريقها إلى الميليشيات الحوثية الإرهابية، بالإضافة إلى ضبط أسلحة حرارية إيرانية منتشرة على نطاق واسع في اليمن والعراق وسوريا.

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