شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاغون: الحوثيون استخدموا أسلحة إيرانية للهجوم على المملكة والان نبدء بالتفاصيل

أكد البنتاغون، أن الحوثيين استخدموا الأسلحة الإيرانية المهربة لشن هجمات على المملكة. وعرص البنتاغون، صورا لشحنة محتجزة من أسلحة إيرانية كانت موجهة إلى ميليشيات الحوثي في اليمن.

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