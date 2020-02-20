شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء التونسي يعلن تشكيل الحكومة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف إلياس الفخفاخ مساء أمس، تشكيل حكومته الجديدة التي طرأت عليها بعض التغييرات مقارنة بالتشكيلة المعلنة السبت الماضي.

وأكد الفخفاخ أنها مكونة من ائتلاف واسع يمثل مكونات الطيف السياسي ومبنية على مذكرة تعاقدية هدفها ضمان الاستقرار وإعادة الأمل والثقة للشعب.

وتتألف الحكومة من 32 عضوًا بين وزراء وكتاب دولة.

وأسندت حقائب وزارة الداخلية لهشام المشيشي والدفاع الوطني لعماد الحزقي والشؤون الخارجية لنورالدين الري.