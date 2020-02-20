اخبار العالم

رئيس الوزراء التونسي يعلن تشكيل الحكومة الجديدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء التونسي يعلن تشكيل الحكومة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف إلياس الفخفاخ مساء أمس، تشكيل حكومته الجديدة التي طرأت عليها بعض التغييرات مقارنة بالتشكيلة المعلنة السبت الماضي.

وأكد الفخفاخ أنها مكونة من ائتلاف واسع يمثل مكونات الطيف السياسي ومبنية على مذكرة تعاقدية هدفها ضمان الاستقرار وإعادة الأمل والثقة للشعب.

وتتألف الحكومة من 32 عضوًا بين وزراء وكتاب دولة.

وأسندت حقائب وزارة الداخلية لهشام المشيشي والدفاع الوطني لعماد الحزقي والشؤون الخارجية لنورالدين الري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء التونسي يعلن تشكيل الحكومة الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا