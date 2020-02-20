جزائية فيرنر ترجح كفة لايبزيج على حساب توتنهام في دوري الابطال

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2020-02-19 | 22:56
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حقق فريق لايبزيج الألماني، انتصارًا ثمينًا على مضيفه توتنهام الإنجليزي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء.
وظهر تأثر توتنهام من الغيابات المهمة بصفوفه خلال مواجهة لايبزيج، إذ غاب عنه كل من هاري كين، وسون هيونج مين، وموسى سيسوكو.
لايبزيج تحكم تمامًا في شوط المباراة الأول، وأهدر عديد الفرص عبر مهاجميه باتريك تشيك وتيمو فيرنر.
ونجح لايبزيج في تسجيل هدف الفوز من ركلة جزاء تحصل عليها كونراد لايمر، بعدما تعرض للعرقلة من قبل بين دافيس، لاعب توتنهام.
ونفذ فيرنر، ركلة الجزاء بنجاح، معلنًا تقدم الفريق الألماني في النتيجة بالدقيقة 58 من زمن المباراة.
توتنهام حاول معادلة النتيجة وخلق أكثر من فرصة للتسجيل، ولكن لاعبيه لم ينجحوا في ذلك بفضل تألق المجري بيتر جولاتشي، حارس لايبزيج.
يذكر أن مباراة العودة التي يحتضنها ملعب "ريد بول ارينا" معقل الفريق الألماني، ستُلعب في 10 اذار المقبل.
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