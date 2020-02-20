اخبار العالم

جزائية فيرنر ترجح كفة لايبزيج على حساب توتنهام في دوري الابطال

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

2020-02-19 | 22:56

جزائية فيرنر ترجح كفة لايبزيج على حساب توتنهام في دوري الابطال

371 مشاهدة

حقق فريق لايبزيج الألماني، انتصارًا ثمينًا على مضيفه توتنهام الإنجليزي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء.
وحل فريق الثيران الحمراء، ضيفًا على السبيرز، الليلة، في اللقاء الذي احتضنه ملعب "توتنهام"، ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي .

وظهر تأثر توتنهام من الغيابات المهمة بصفوفه خلال مواجهة لايبزيج، إذ غاب عنه كل من هاري كين، وسون هيونج مين، وموسى سيسوكو.

Advertisements

لايبزيج تحكم تمامًا في شوط المباراة الأول، وأهدر عديد الفرص عبر مهاجميه باتريك تشيك وتيمو فيرنر.

ونجح لايبزيج في تسجيل هدف الفوز من ركلة جزاء تحصل عليها كونراد لايمر، بعدما تعرض للعرقلة من قبل بين دافيس، لاعب توتنهام.

ونفذ فيرنر، ركلة الجزاء بنجاح، معلنًا تقدم الفريق الألماني في النتيجة بالدقيقة 58 من زمن المباراة.

توتنهام حاول معادلة النتيجة وخلق أكثر من فرصة للتسجيل، ولكن لاعبيه لم ينجحوا في ذلك بفضل تألق المجري بيتر جولاتشي، حارس لايبزيج.


يذكر أن مباراة العودة التي يحتضنها ملعب "ريد بول ارينا" معقل الفريق الألماني، ستُلعب في 10 اذار المقبل.
محمد خليل المحرر: محمد خليل
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جزائية فيرنر ترجح كفة لايبزيج على حساب توتنهام في دوري الابطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا