اتلانتا يحتفل بالمهرجان ويقرب فالنسيا من خبر كان في ليلة سقوط الاسبان

انتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم أصحاب الأرض، بهدفين نظيفين، الأول سجّله الهولندي هانز هاتيبور في الدقيقة السادسة عشر، بعد عرضية من جوميز، وصلت لـ هاتيبور سددها في شباك خاومي دومينيك.

وفي الدقيقة 42، تمكن الدولي السلوفيني يوسيب إيليتشيتش من إحراز الهدف الثاني، بتسديدة قوية رائعة سكنت شباك حارس الخفافيش.



وفي الشوط الثاني، تمكن لاعب الوسط السويسري ريمو فريلير من إحراز الهدف الثالث للنادي الإيطالي بالدقيقة 57، وفي الدقيقة 63، عاد هاتيبور لهز شباك الضيوف، وإحراز الهدف الثاني له والرابع لفريقه.

وفي الدقيقة 64، شارك الروسي دينيس تشرتشيف كبديل بدلًا من البرتغالي جيديس، وبعدها بدقيقتين، سجّل لاعب ريال مدريد السابق، الهدف الأول لفالنسيا.

وبهذا الانتصار يضع أتلانتا قدمًا في دور الربع نهائي، ولكن سيتأكد تأهله، بعد مواجهة الإياب، التي ستقام على ملعب "ميستايا"، معقل الخفافيش، يوم 10 اذار المقبل.

