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اتلانتا يحتفل بالمهرجان ويقرب فالنسيا من خبر كان في ليلة سقوط الاسبان

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2020-02-19 | 22:53

اتلانتا يحتفل بالمهرجان ويقرب فالنسيا من خبر كان في ليلة سقوط الاسبان

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فاز فريق أتلانتا على ضيفه فالنسيا، بأربعة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء الأربعاء، على ملعب "جوزيي مياتزا"، ضمن لقاءات ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.
انتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم أصحاب الأرض، بهدفين نظيفين، الأول سجّله الهولندي هانز هاتيبور في الدقيقة السادسة عشر، بعد عرضية من جوميز، وصلت لـ هاتيبور سددها في شباك خاومي دومينيك.

وفي الدقيقة 42، تمكن الدولي السلوفيني يوسيب إيليتشيتش من إحراز الهدف الثاني، بتسديدة قوية رائعة سكنت شباك حارس الخفافيش.


وفي الشوط الثاني، تمكن لاعب الوسط السويسري ريمو فريلير من إحراز الهدف الثالث للنادي الإيطالي بالدقيقة 57، وفي الدقيقة 63، عاد هاتيبور لهز شباك الضيوف، وإحراز الهدف الثاني له والرابع لفريقه.

وفي الدقيقة 64، شارك الروسي دينيس تشرتشيف كبديل بدلًا من البرتغالي جيديس، وبعدها بدقيقتين، سجّل لاعب السابق، الهدف الأول لفالنسيا.

وبهذا الانتصار يضع أتلانتا قدمًا في دور الربع نهائي، ولكن سيتأكد تأهله، بعد مواجهة الإياب، التي ستقام على ملعب "ميستايا"، معقل الخفافيش، يوم 10 اذار المقبل.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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