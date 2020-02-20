مقتل 8 أشخاص في إطلاق نار بهاناو غربي ألمانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة الألمانية، في الساعات الأولى من صباح الخميس، مقتل 8 أشخاص على الأقل، وإصابة 5 آخرين، في إطلاق نار بمدينة هاناو غربي البلاد.

ولم تضف السلطات الألمانية مزيدا من التفاصيل حول هوية منفذ الهجوم أو الأضرار الناجمة عنه.

ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي، قتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون، الجمعة، في إطلاق نار بمبنى سكني بولاية بادن فورتمبرج، جنوب غربي ألمانيا.

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وقالت الشرطة في بيان نشرته على "تويتر": "نقوم بعملية أمنية كبيرة في بلدة روت أم زيه، بسبب وقوع إطلاق نار في مبنى سكني".

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية الخاصة، حينها، أن شخصا أطلق النار بكثافة في مبنى سكني في بلدة روت أم زيه، في ولاية بادن فورتمبرج.

وأكدت الصحيفة أن الشرطة تقدر عدد القتلى بـ6 على الأقل، فضلا عن إصابات عدة وأن الجاني شاب على علاقة عائلية بالقتلى، والشرطة تسيطر على الوضع.