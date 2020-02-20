رئيس البرلمان التركي يتهم ماكرون بمعاداة الإسلام

اعتبر رئيس ​البرلمان التركي​ مصطفى شنطوب، في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "تصريحات الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ الذي يفشّل السلام في الساحل الإفريقي وليبيا، ويثير الفوضى في العالم ​الإسلام​ي، ويقدم السلاح لـ"لإنقلابي"اللواء المتقاعد خليفةحفتر، حول نيته مكافحة الانفصال الإسلامي، بمثابة معاداة للإسلام"، مشيرا الى أن "على فرنسا أن تواجه أولا ماضيها العنصري والمليء بالمجازر".

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