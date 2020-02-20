البنتاغون: إحتجزنا 7 شحنات من الأسلحة الإيرانية المرسلة إلى الحوثيين

أعلنت وزارة دفاع الولايات المتحدةالأميركية (​البنتاغون​) أن "​الحوثيين​ (​أنصار الله​) استخدموا الأسلحة الإيرانية المهربة لشن هجمات إرهابية"، مؤكدا "انناإحتجزنا حتى الآن 7 شحنات من الأسلحة الإيرانية المرسلة إلى الحوثيين".

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