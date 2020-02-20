منظمة الهجرة الدولية قلقة بشأن إنزال المهاجرين الفارين من ليبيا

طالب رئيس مهمة ​المنظمة الدولية للهجرة​ فيديريكو سودا ​المجتمع الدولي​ بأن يجد بشكل عاجل "آلية بديلة" تتيح للمهاجرين الذين تتم نجدتهم في ​البحر المتوسط​ نزولاً في أماكن آمنة، وذلك غداة تعرّض موانئ بالعاصمة الليبية للقصف، مبينة أنّ هذا النداء يأتي بعد "طرد نحو 200 مهاجر من ​ليبيا​ بعد ساعات قليلة من قصف ​الميناء​ الرئيسي للمدينة (​طرابلس​) الثلاثاء".

وشدد سودا في بيان على أنه "حان الوقت للقيام بعمل ملموس للتأكد من أن من يتم إنقاذهم سيتم نقلهم إلى موانىء آمنة، وإنهاء العمل بنظام الحجز التعسفي"، داعيا لإرساء "آلية للإنزال السريع والممكن توقّعه، تتحمّل فيها الدول المتوسطية مسؤولية متساوية لتوفير ميناء آمن للأشخاص الذين يتم إنقاذهم". وأشار البيان إلى أن هذه "مسألة عاجلة".