نتانياهو: للتنسيق مع السلطة الفلسطينية لمنع وصول الكورونا الى اسرائيل

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الى "اتخاذ إجراءات تعنى بزيادة التنسيق والمراقبة مع دول الجوار والسلطة الفلسطينية بغرض الحؤول دون وصول فيروس الكورونا إلى إسرائيل"، مشيرا الى أن "هناك شكاوى تثار بالنسبة لمدى الاستعداد"، مشددا على أن "الاستعداد المفرط أفضل من عدم الاستعداد".
كما كلف نتانياهو وزير المال الإسرائيلي بتسديد تعويضات للمصالح التجارية التي تضررت من الفيروس، مثل شركات الطيران.
وكانت إسرائيل حظرت على الأجانب الذين زاروا تايلاند وهونغ كونغ وماكاو وسنغافورة في الأسبوعين الأخيرين دخول أراضيها، بعد أن منعت الوافدين من الصين من دخول إسرائيل.
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