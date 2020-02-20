نتانياهو: للتنسيق مع السلطة الفلسطينية لمنع وصول الكورونا الى اسرائيل

دعا رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​، الى "اتخاذ إجراءات تعنى بزيادة التنسيق والمراقبة مع دول الجوار و​السلطة الفلسطينية​ بغرض الحؤول دون وصول فيروس الكورونا إلى إسرائيل"، مشيرا الى أن "هناك شكاوى تثار بالنسبة لمدى الاستعداد"، مشددا على أن "الاستعداد المفرط أفضل من عدم الاستعداد".

كما كلف نتانياهو وزير ​المال​ الإسرائيلي بتسديد تعويضات للمصالح التجارية التي تضررت من الفيروس، مثل شركات الطيران.

وكانت إسرائيل حظرت على الأجانب الذين زاروا ​تايلاند​ و​هونغ كونغ​ وماكاو و​سنغافورة​ في الأسبوعين الأخيرين دخول أراضيها، بعد أن منعت الوافدين من ​الصين​ من دخول إسرائيل.