الخارجية الإيرانية: وزيري خارجية هولندا والنمسا سيزوران إيران مطلع الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الخارجية ال​إيران​ية، أن "وزيري خارجية ​هولندا​ و​النمسا​، سيزوران إيران مطلع الأسبوع المقبل لتبادل وجهات النظر حول عدم التزام ​أوروبا​ بتعهداتها في ​الاتفاق النووي​". إضغط للمزيد

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