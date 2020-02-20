المجذوب: وزارة التربية بصدد بلورة حل لدوام بعد الظهر في مدرسة سد البوشرية الرسمية

أعلن وزير التربية و​التعليم العالي​ ​طارق المجذوب​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "​وزارة التربية​ هي بصدد بلورة حل لدوام بعد الظهر في مدرسة ​سد البوشرية​ الرسمية التي شهد محيطها إشكالا، وهي تعمل مع الجهات المعنية على حل يوفر الراحة للأهالي من جهة، ويؤمن للتلامذة ​النازحين​ حقهم في العلم واستكمال عامهم الدراسي من جهة ثانية، وتأمل تعاون الجميع".

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