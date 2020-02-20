أسود: التحرك ضدنا مطلوب "وين ما كان"

نفى عضو "تكتل ​لبنان القوي​" النائب ​زياد أسود​، في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي، أن يكون "​التيار الوطني الحر​" قد قرر إكمال تظاهرة نهار الخميس، المنوي عقدها أمام ​مصرف لبنان​، بمسيرة الى بيت رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، معلقا بـ"شو هالحكي مش صحيح انتو مسالمين مع الوحدة والعيش الواحد وابدا ابدا نحن غلطانين و ما عم نفهم عليكم".

ولفت أسود الى "أنهم بيرجعوا بيحكونا عن الفتنة والتقسيم والفوقية و العهد، معزوفة العهر في هذا العصر، بس ما فهمت شو الها علاقة هل الجملة العظيمة بالتحرك أمام مصرف لبنان أو بس التحرك ضدنا مطلوب وين ما كان".