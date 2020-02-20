أسود: التحرك ضدنا مطلوب "وين ما كان"

نفى عضو "تكتل لبنان القوي" النائب زياد أسود، في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي، أن يكون "التيار الوطني الحر" قد قرر إكمال تظاهرة نهار الخميس، المنوي عقدها أمام مصرف لبنان، بمسيرة الى بيت رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، معلقا بـ"شو هالحكي مش صحيح انتو مسالمين مع الوحدة والعيش الواحد وابدا ابدا نحن غلطانين و ما عم نفهم عليكم".
ولفت أسود الى "أنهم بيرجعوا بيحكونا عن الفتنة والتقسيم والفوقية و العهد، معزوفة العهر في هذا العصر، بس ما فهمت شو الها علاقة هل الجملة العظيمة بالتحرك أمام مصرف لبنان أو بس التحرك ضدنا مطلوب وين ما كان".
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