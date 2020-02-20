طقس غد غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع احتمال تساقط أمطار

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا مستقرا نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء يوم الجمعة حيث يتأثر تدريجياً بمنخفض جوي مما يؤدي الى طقس متقلب وممطر خلال عطلة نهاية الأسبوع، متوقعة أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:
الخميس: غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع احتمال تساقط أمطار خفيفة محلية صباحاً ويتكون الضباب على المرتفعات.
الجمعة: غائم جزئيًا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة يتحول مساء الى غائم مع ضباب على المرتفعات ورياح ناشطة وتتساقط أمطار متفرقة ومن المتوقع ان تشتدّ أحياناً خلال الليل مع احتمال حدوث برق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق.
السبت: غائم جزئيًا الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة يتشكل الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق.
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