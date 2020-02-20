النشرة: جريحان في حادث بين 5 سيارات في صيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا عن وقوع ​حادث سير​ بين 4 سيارات وبيك اب عند الكورنيش البحري مقابل مدرسة المقاصد في صيدا وقد أدى الحادث إلى وقوع جريحين وتم نقلهما عبر ​فوج الإنقاذ الشعبي​ في مؤسسة ​معروف سعد​ إلى ​مستشفى الراعي​ لتلقي العلاج. إضغط للمزيد

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