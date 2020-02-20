أفادت قناة الحدث أن "​القضاء​ الايطالي اعلن عن اعتقال قبطان ​سفينة​ شحن ترفع علم ​لبنان​ وتهرب أسلحة ​تركيا​ إلى ​ليبيا​". إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القضاء الايطالي: اعتقال قبطان سفينة شحن ترفع علم لبنان وتهرب أسلحة تركيا إلى ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.