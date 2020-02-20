السلطات الصينية: اكتشاف 349 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في هوبي

أعلنت السلطات الصينية عن "اكتشاف 349 حالة إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ في إقليم هوبي وتسجيل 108 حالات وفاة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية".

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