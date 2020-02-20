شكرا لقرائتكم خبر عن كاتبة تركية: خيال أردوغان يصور له حدود تركيا تبدأ من دول أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت نسرين ناس، الكاتبة التركية المعارضة، هجومًا عنيفًا ضد نظام رجب طيب أردوغان، حيث وصفته بأنه نموذج للحكومات المستبدة التى تنكر الواقع.

وقالت نسرين فى مقال نشرته عبر صحيفة "أحوال تركية": "مع كل يوم يمر، يزداد ثقل الفاتورة، التى ستتحملها تركيا بعد تحولها، تحت حكم العدالة والتنمية، إلى دولة استبدادية؛ تعطى الأولوية للحفاظ على السلطة وحمايتها، بدلاً من سعيها كى تكون دولة ديمقراطية شفافة يخضع المسئولون فيها للمساءلة، وتجعل حياة المواطنين وازدهارهم وحريتهم وتطلعهم للمستقبل بثقة، على رأس أولوياتها."

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وأضافت: "الواقع أن ما يحدث بعد الكوارث الطبيعية مثل حدوث زلزال أحياناً أو انهيار جليدى أحياناً أخرى، وكذلك ردود الفعل حيال كوارث أخرى مثل انشطار طائرة أو اصطدام قطار، أو كوارث السياسة الخارجية، التى سببها شخص واحد مثل ما يحدث فى إدلب اليوم، أو حتى عند إصدار حكم فى قضية "احتجاجات غيزى" من قبل قضاء تابع للسلطة ومتجاهل لجوهر العدالة، إنما يبين لنا القيمة الحقيقية لحياة المواطن فى نظر هؤلاء الحكام."

وتابعت: "تضع السلطة الحاكمة فى تركيا اليوم على قمة أولوياتها هدف الاستمرار فى الحكم حتى عام 2023 انطلاقاً إلى هدف آخر لا تريد الكشف عن تفاصيله.. ولتحقيق هذا، فهى تتبع منهجاً سياسياً موحدًا فى تعاملها فى الداخل والخارج؛ يقوم على الترهيب، وبث الخوف فى نفوس الجميع. وهو منهج من شأنه حجب اعتراضات أعدائه فى الداخل، أولئك الأعداء الذين يعتقد أنهم يبلغون نصف سكان تركيا، وكذلك جميع أعدائه الخارجيين؛ من الولايات المتحدة الأمريكية إلى روسيا، ومن الاتحاد الأوروبى إلى سوريا، ومنع الشعب من الإنصات إليها.

وأضافت: "هذا، نسج خيال أردوغان سياسة تفترض أن الدفاع عن حدود تركيا يبدأ من دول أخرى مثل اليمن والصومال. ومن المحتمل أن يصل إلى الشرق الأوسط والأقصى كذلك، وأن تركيا لديها من القوة، سواء من ناحية السلاح أو الجنود، ما يمكنها من القيام بهذه المهمة".