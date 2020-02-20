"المصريين الأحرار": اتباع وزارة الهجرة للتقنيات الحديثة تخدم أبناء الوطن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، بجهود وخطوات وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج واستخدام التقنيات الحديثة والتكنولوجية المتقدمة لخدمة أبناء مصر بدول الخارج من إطلاق منصات تواصل وآخرها إنشاء أول تطبيق إليكترونى للهاتف للمصريين بالخارج، تحت شعار "كلم مصر". وقال الحزب فى بيان له، إن استخدام الأدوات المستحدثة والسريعة لمتابعة لتقديم الخدمات المتعددة للمصريين بالخارج يعكس حرص الدولة المصرية وقيادتها السياسية لرعاية ابنائها فى كافة ربوع المسكونة. Advertisements وأضاف المصريين الأحرار، أن تعظيم وتعزيز سبُل الاتصال بين الوزارة الجادة لخدمة المواطنين غاية الأهمية وسيساهم بصورة كبيرة فى تدارك المشكلات وتوفير حلول سريعة لاى شكاوى او طلبات واستغاثات. وأكد الحزب أن جهود السفير نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، ملموسة في سرعة استجابتها للمصريين بالخارج والتدخل السريع لحل المشكلات، وإيمانا منا بالدور الرائد للاحزاب السياسية فإننا من خلال مندوبين الحزب بالدول العربية والأجنبية نساهم بصورة إيجابية فى خدمة الجاليات، وسيقوم ممثلوا الحزب بالدول في نشر التطبيق بين ابناء الجالية.

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