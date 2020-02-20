الحماية المدنية تنجح في إخماد حريق مصنع في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

نجح رجال الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، في الساعات الأولى من صباح الخميس، من السيطرة على حريق بمصنع لإنتاج الفوم في المنطقة الصناعية ببورسعيد دون وقوع أي إصابات.

وكانت قد تلقت إدارة الحماية المدنية بلاغا باشتعال النيران بمصنع لإنتاج الفوم في المنطقة الصناعية، فدفعت بـ6 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق للسيطرة عليه قبل انتقاله لمناطق ومصانع مجاورة، كما تم الدفع بـ5 سيارات إسعاف إلى المنطقة.

وكشف مصدر مطلع أنه بالفحص المبدئي تبين أن الحريق نتيجة ماس كهربائي، مشيرا أن الحريق امتد من المخازن التي احترقت بالكامل بكل ما فيها من منتجات إلى جزء من المصنع، مما نتج عنه احتراق ماكينتين من أصل 4 ماكينات داخل المصنع.