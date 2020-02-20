الأب الذي رزق بطفلة بعد 25 عامًا زواج: "ما حدث معجزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:

كشف إبراهيم لويس، الأب الذي أنجبت زوجته مولودته الأولى بعد ٢٥ سنة زواج، تفاصيل ما حدث معه هو وزوجته، واصفا ذلك بـ"المعجزة الإلهية"، مؤكدا في الوقت ذاته أنها أسعد لحظات عاشها في حياته.

وانتشر فيديو مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي لأب يقبل ابنته التي وصلته بعد ٢٥ سنة، حيث تحولت عيادة الدكتور إلى "قاعة فرح"، بعد وصول المولودة وسط حضور جمع من الأسرة.

وقال إبراهيم لويس لمصراوي، إن "ما حدث معي معجزة بكل المقاييس، حيث أسير أنا وزوجتي في سبيل إنجاب طفل منذ أكثر من ٢٠ عاما، ولم يشأ الله أن يرزقنا حينها، حتى توجهنا لطبيب أجرى لنا عملية حقن مجهري كُللت بالنجاح".

وأضاف أنه سمى طفلته "ماريا"، مشيرا إلى أن زوجته حاليا بالعناية المركزة لأنها لم تتعافى من الولادة حتى الآن، وتبلغ من العمر ٤٤ عامًا.