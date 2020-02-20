"الوزير" يبحث مع وزير سويدي التعاون في مجالات النقل وسلامة الطرق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

بحث وزير النقل المهندس كامل الوزير، مع وزير البنية التحتية السويدي توماس إينيروث، فرص التعاون المشتركة والاستفادة من الخبرات السويدية في مجالي النقل وسلامة الطرق.

جاء ذلك على هامش مشاركة وزير النقل المصري، اليوم الأربعاء، في فعاليات المؤتمر الوزاري العالمي الثالث للسلامة على الطرق المنعقد في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وبحث الطرفان طرق تطبيق الرؤية الصفرية للحد من الوفيات والإصابات على الطرق بدعم من السويد وبالأخص على مستوى الأكاديمية السويدية؛ لتكون مصر أول دولة على المستوى الأفريقي والشرق الأوسط تستفيد من برامج الأكاديمية.

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كما ناقش الجانبان استثمارات الشركات السويدية المختلفة وعلى رأسها Volvo و Scania وفرص التعاون مع مصر في مجالات النقل وسلامة الطرق عن طريق مشروع الحافلات السريعة BRT.

كما حرص وزير النقل على استعراض التطور الذي وصلت إليه مصر في مجال تصميمات وبناء الطرق وتطوير قطاع النقل، وكذلك الآليات التي تقوم الحكومة المصرية بتطبيقها للوصول إلى مستويات متقدمة في هذه المجالات، كما دعا وزير النقل المصري الوزير السويدي لزيارة مصر للتعرف على المشروعات القومية المصرية التي تم إنشاؤها مؤخرا.

من جانبه..رحب الوزير السويدي بمشاركة بلاده خبراتها مع الجانب المصري للتنويع بين عناصر النقل وتطبيقات سلامة النقل والتكنولوجيا وعلى رأسها تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس.