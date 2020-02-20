الخارجية الإيرانية: وزيرا خارجية هولندا والنمسا في طهران الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران (د ب أ)

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي اليوم الأربعاء أن وزيري خارجية هولندا والنمسا سيزوران طهران بداية الأسبوع القادم.

وقال موسوي- في تصريح له مساء الاربعاء، نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إنه سيتم خلال المحادثات مع الوزيرين الأوروبيين التأكيد أيضا على انتقاد إيران لعدم وفاء أوروبا بتنفيذ إلتزاماتها تجاه الاتفاق النووي والرضوخ إزاء فرض القوانين الأمريكية العابرة للحدود، فضلا عن دراسة العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول أهم القضايا الدولية والإقليمية.

وأضاف، سيتم التأكيد كذلك خلال المحادثات على هذه النقطة، وهي أن أمن الخليج ومضيق هرمز، إنما يتحقق عن طريق المشاركة والتعامل الجماعي بين دول المنطقة.