نجاة وزير الدفاع اليمني من الاغتيال واتفاق في الحديدة

نجا وزير الدفاع اليمني الفريق محمد المقدشي، أمس، من محاولة اغتيال بانفجار لغم أرضي استهدف موكبه خلال تفقُّده جبهة المشجح في مديرية صرواح غربي محافظة مأرب، شرقي البلاد. وقال مصدر عسكري، إن اللغم انفجر في أحد الأطقم المرافقة لوزير الدفاع اليمني، ما أدى إلى مقتل ستة من مرافقيه وجرح آخرين في حصيلة أولية، مؤكدا أن الوزير نجا من الحادثة. وأوضح المصدر أن القتلى هم النقيب حمزة علي المقدشي، والملازم صلاح عبدالقوي المقدشي، والنقيب أحمد صالح جحزر، والملازم هيثم منصر الجبني، والجندي عبدالكريم علي المقدشي، والجندي عمر الجشوش.

اتفاق جديد

بحثت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة غربي اليمن الألمانية دانييلا كروسلاك، مع ضباط الارتباط من طرف القوات المشتركة والحوثيين آلية التهدئة التي لم تلتزم بها الميليشيات الحوثية منذ سريان الهدنة الأممية وسرعة نشر مراقبين أمميين، إلى جانب ضباط الارتباط للطرفين في النقاط الخمس.

ضباط الارتباط

تطرق ممثل ضباط الارتباط للقوات المشتركة خلال الاجتماع بنقطة الارتباط الأولى بالخامري إلى استمرار وتزايد الخروقات الحوثية للهدنة الأممية من خلال عمليات التصعيد العسكري، ومحاولات التسلل، إضافة إلى زراعة الألغام والعبوات الناسفة واستهداف المدن والأحياء السكنية في مختلف مديريات الحديدة.

تصعيد حوثي

يأتي هذا الاجتماع لنائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة مع ممثلي ضباط الارتباط بالتزامن في ظل تصعيد حوثي ومحاولات تسلل فاشلة على مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي، جنوب مدينة الحديدة، وتصعيد في حيس والتحيتا والجاح بالقصف والاستهداف. وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة، في بيان إنه تم الاتفاق في الاجتماع بين ممثلي ضباط الارتباط بحضور نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة على اتفاق جديد لوقف التصعيد في الحديدة تضمن سبع نقاط.

نقاط اتفاق الحديدة الجديد

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وقف الأعمال العسكرية بجميع أنواعها بمديرية حيس

يمنع الرد على أي تسلل أو تجمع

وقف الاعتداءات على نقاط الرقابة

يمنع أي تحليق للطيران بأنواعه وإيقاف الغارات الجوية

يعتبر أي قصف صاروخي أو مدفعي انتهاكا للهدنة

الالتزام بوقف إطلاق النار في كل جبهات ومديريات الحديدة