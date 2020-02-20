كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تصريح من وزير الدفاع اليمني عقب نجاته من محاولة اغتياله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، مساء اليوم الأربعاء، إن "المعركة الوطنية التي يخوضها الجيش الوطني مستمرة حتى تحقق كامل أهدافها وتحرر صنعاء والأراضي الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين"، وذلك بعد نجاته من محاولة اغتيال.

وأوضح المقدشي، خلال زيارته التفقدية لجبهات القتال في جبهة نهم بصنعاء وهيلان والمشجح غربي مأرب، أنه "لا يمكن لأي عوائق أو تحديات أو استهدافات أن يثني اليمنيين عن المضي لاستعادة الوطن ودحر المليشيا المتمردة والجماعات الإرهابية، وأن التضحيات الغالية تهون في سبيل الوطن وكرامته ورفعته"، حسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

كما أفاد بأن "العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش الوطني ضد المليشيا الإنقلابية مستمرة في مختلف الجبهات على امتداد الوطن"، مشدداً على "أهمية مضاعفة الجهود المبذولة وتحمل المسؤوليات لتنفيذ المهام الموكلة للمضي قدما في طريق الكفاح الوطني وصولا، لتحرير كامل تراب الوطن واستعادة أمنه واستقراره".

وثمن الوزير اليمني وقوف السعودية إلى جانب الشعب؛ لمواجهة الأخطار المشتركة التي تقف خلفها إيران وأدواتها الحوثية التي تمدها بالأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة لتدمير اليمن والمنطقة، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

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وكانت مصادر، قد أفادت في وقت سابق من اليوم، بأن الفريق أول الركن محمد علي المقدشي، نقل إلى المستشفى بعد نجاته من محاولة اغتيال.