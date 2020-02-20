عاجل.. رئيس الوزراء التونسي يعلن تشكيل الحكومة الجديدة

أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف إلياس الفخفاخ، مساء اليوم الأربعاء، تشكيل الحكومة الجديدة، وقدمها إلى الرئيس قيس سعيد، موضحاً أن "الحكومة الجديدة ستكون حكومة كل التونسيين. حكومة توحد ولا تفرق".

هذا ويذكر أن إعلان الحكومة جاء بعد مشاورات عديدة، زاد من حدتها قرار حركة النهضة بالانسحاب من الحكومة، قبل أن تغير قرارها وتعود إلى المشاركة بعد تدخل أطراف اجتماعية ونقابية لتقريب وجهات النظر، وتواصلت المشاورات إلى الساعات الأخيرة قبل الإعلان عن الحكومة.

وأعلن الفخفاخ، مساء يوم السبت الماضي، تشكيلة حكومته المقترحة قبل أن تنسحب منها حركة النهضة، مؤكدًا على أنه قرر مع رئيس الدولة استغلال ما تبقى من الآجال الدستورية؛ لأخذ التوجه المناسب بما يخدم مصلحة البلاد العليا.

وسوف يتم عرض الحكومة مطلع الأسبوع المقبل أمام مجلس النواب؛ لمنحها الثقة.