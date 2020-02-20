كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تبون" يعلن تاريخ بداية الحراك يومًا وطنيًا للجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جعل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء اليوم الأربعاء، يوم 22 فبراير من كل سنة "يومًا وطنيًا للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية"؛ حسبما جاء في بيان للرئاسة.

وجاء في بيان رئاسة الجزائرية أن "يوم 22 فبراير يخلد الهبة التاريخية للشعب في الثاني والعشرين من فبراير 2019، ويحتفل به عبر جميع التراب الوطني من خلال تظاهرات وأنشطة تعزز أواصر الأخوة واللحمة الوطنية، وترسخ روح التضامن بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية".

ويذكر أن المرسوم الذي وقعه الرئيس وأعلنه أثناء لقائه الدوري مع وسائل الإعلام الوطنية، سيبث على شاشات التلفزيون مساء غد الخميس.

ومن المرتقب أن تشهد الجزائر، مسيرات في مختلف ولايات الوطن يوم الجمعة المقبل، تخليدًا للذكرى الأولى لبداية الحراك الشعبي في 22 فبراير 2019، الذي انطلق بعد ترشح الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة رغم حالته الصحية.