البيدوفيل الكويتي.. نساء البيضاء ينتفضن ويصرخن: المغربيات لسن للبيع -فيديو

عبرت عشرات من الأمهات، مساء الأربعاء، بساحة مارشال في الدار البيضاء، عن تضامنهن مع جوهرة ضحية البيدوفيل الكويتي، الذي تمكن من الهرب من المغرب نحو بلده، على الرغم من متابعته في قضية اغتصاب واعترافه بجرمه.

وحضرت جمعيات نسائية وحقوقية، الوقفة الاحتجاجية، وردد المشاركون في الوقفة المذكورة، شعارات غاضبة، من هروب البيدوفيل الكويتي، نحو بلده، مفلتا من العقاب.

ومن بين الشعارات التي رددها المشاركون، “مغربية مش للبيع..الطفولة مش للبيع”.

وحملت ليلى مجدولي، الكاتبة العامة للتضامن والنسوي، في تصريح ل”اليوم 24″، مسؤولية فرار البيدوفيل الكويتي إلى القضاء، مشيرة إلى “ارتفاع حوادث اغتصاب الأطفال من دون محاسبة الجاني”.

وأكدت ليلى أن “الدولة لا توفر الحماية لأطفالنا، وهذا شيء خطير” بحسب تعبيرها.

ومن جانبها، قالت أمينة خليد، ناشطة حقوقية، إنه “يجب على الدولة أن تتحمل مسؤولتها في حادث فرار البيدوفيل الكويتي”.

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وأوضحت أمينة خليد، أن مشاركتها في الوقفة المذكورة، “للتعبير عن غضبها من إطلاق سراح البيدوفيل الكويتي، ومن المسؤولين عن خروجه خارج المغرب”، مطالبة بمعاقبة الجاني.

ويشار إلى أن قضية البيدوفيل الكويتي أثارت جدلا واسعا في المغرب، لاسيما بعد فرار المتهم المذكور من المغرب نحو بلده، وهو المتهم في قضية اغتصاب الطفلة جوهرة والتي لا تتجاوز 15 سنة من عمرها.